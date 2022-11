Frantotipico, successo tra l’olio nuovo e la magia delle farfalle luminose | Foto

L’evento, che aderisce a Frantoi Aperti ed è organizzato dall’Associazione Italian Accordion Culture e realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Castel Ritaldi e del GAL Valle Umbra e Sibillini, è stata un’occasione di festa e, in particolar modo, di valorizzazione dell’olio extra vergine di oliva del territorio e dei frantoi che lo producono.

La manifestazione è stata inaugurata dal sindaco di Castel Ritaldi, Elisa Sabbatini, alla presenza del presidente del GAL Valle Umbra e Sibillini Pietro Bellini e del presidente del Consiglio comunale Pietro Manna, dando avvio alle molteplici attività che si sono susseguite. Come le escursioni a piedi e a cavallo, i laboratori per bambini e famiglie all’interno dei frantoi, i concerti di musica pop e folk, il Mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato locale, il raduno di auto e moto d’epoca e le degustazioni di olio nuovo e prodotti del territorio, quest’ultima offerta dal GAL stesso.

“È stata un’edizione ricca di eventi in cui grandi e piccoli hanno potuto trascorrere del tempo speciale insieme immersi nella natura, nella tradizione, ma anche in attività innovative quali i laboratori di robotica” hanno affermato Elisa Sabbatini e Veronica Benedetti, Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Castel Ritaldi. “Frantotipico – hanno poi continuato – è una pietra miliare per il nostro territorio poiché ne valorizza le risorse, ne promuove le bellezze, incrementa la visibilità dei nostri frantoi e dell’olio di pregio che questi producono. Ringraziamo di cuore l’Associazione Italian Accordion Culture per aver organizzato l’evento con grande successo, tutti i ragazzi del Circolo di Colle de Marchese che si sono prodigati affinché la manifestazione riuscisse al meglio, i Frantoi di Colle del Marchese per la loro disponibilità e l’Associazione UNAC per aver curato la sicurezza” hanno concluso.

La spremitura delle olive ha rappresentato ancora una volta un’occasione di festa e convivialità, che il pittoresco borgo di Colle del Marchese celebra ormai da oltre 22 anni. L’appuntamento è al prossimo anno con una nuova edizione di Frantotipico.