Francesco Moser testimonial dell'Umbria Bike & Run Show - Tuttoggi.info

Il mito vivente del ciclismo mondiale parteciperà alla cerimonia inaugurale prevista per le 12.30 di venerdì 1 dicembre

È Francesco Moser il testimonial dell’edizione numero zero dell’Umbria Bike&Run show all’Umbriafiere di Bastia Umbra (Perugia) in programma questo weekend, da venerdì 1 a domenica 3 dicembre.

La manifestazione sarà aperta da una vera e propria leggenda vivente del ciclismo italiano: soprannominato “Lo Sceriffo” per una spiccata leadership, Francesco Moser è l’atleta con il maggior numero di successi sulle due ruote, terzo in assoluto a livello mondiale, nel suo palmarés conta la vittoria di un Giro d’Italia, di due campionati del mondo e di 273 trofei su strada, re assoluto delle prove a cronometro nei suoi quindici anni di carriera tra i professionisti.

Indimenticabile la sua conquista del Record dell’Ora nel 1984, così come la rivalità con Giuseppe Saronni che fece rivivere nei cuori degli sportivi italiani il testa a testa Coppi-Bartali. Moser oltre ad essere uno dei ciclisti più grandi di tutti i tempi è diventato simbolo eterno dell’Italia ciclistica.

Venerdì 1 dicembre nella cerimonia inaugurale prevista per le 12.30 terrà a battesimo la fiera di settore più attesa dell’anno, partecipando al taglio del nastro insieme al presidente di Epta Confcommercio Aldo Amoni e alla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.

“Vorrei esprimere tutta la mia soddisfazione e tutta la mia convinzione – afferma il presidente Epta Aldo Amoni – per aver lanciato in Umbria questo grande evento, che il prossimo anno sarà ancor più grande per la soddisfazione di tutti: sportivi e addetti ai lavori, perché lo sport è salute e benessere. Siamo alla vigilia dell’esordio per Umbria Bike&Run Show insieme alla Regione Umbria e agli Assessorati alla Sanità e al Turismo dell’Umbria. Il Turismo è commercio, il commercio è economia e noi di Epta Confcommercio siamo deputati a questo: alla salvaguardia della nostra economia, dei nostri associati e del terziario. Questo stiamo raggiungendo, anche attraverso gli eventi, in modo particolare con Umbria Bike&Run Show. Siamo riusciti ad avere un grandissimo campione e mito del ciclismo italiano quale Francesco Moser per il taglio del nastro insieme alla nostra presidente dell’Umbria Donatella Tesei. Percepisco un interesse, un’aria di attesa da parte di tutti. In Umbria Bike&Run Show verranno svolte moltissime attività: non solo ciclismo e running ma anche atletica, salto in alto, scherma e molto altro. Un evento di sport a 360 gradi che significa benessere e prevenzione. Vivremo tre meravigliose giornate di sport, salute e benessere che coinvolgeranno anche i giovani delle scuole di Bastia Umbra. Ringrazio il sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti, la Regione nella persona della nostra presidente Donatella Tesei, il centro Umbriafiere e tutti i miei collaboratori; in modo particolare Luca e Chiara Brustenghi di Umbriacrossing che ci hanno dato la possibilità di creare insieme questo grande evento. Vi aspettiamo”.

Umbria Bike and Run Show, Salone nazionale delle tecnologie, prodotti e servizi per l’universo del ciclismo e della corsa proporrà da venerdì ogni giorno dalle 9 alle 19 innovazioni e nuove tendenze, con i migliori espositori di settore provenienti da tutta Italia.

Diverse le aree espositive con prodotti di assoluta qualità: bike; e-bike; running; trekking; abbigliamento; scarpe; accessori; salute e alimentazione ma anche cicloturismo. Non mancherà l’area test, dove le aziende espositrici faranno provare i prodotti esposti.

Un evento interattivo ed esperienziale, che consentirà agli amanti dello sport, dell’outdoor e del fitness – ma anche a neofiti e sportivi di ogni età – di provare tante discipline diverse e prendere parte a momenti di salute e divertimento: dal correre in una pista di atletica per misurare il proprio ‘personal best’, all’arrampicare su una parete fissa, fino a prendere parte a sessioni di fitness stage e indoor cycling. Il tutto sotto le indicazioni di istruttori qualificati ed esperti di ogni disciplina.

Per i bikers si terrà il 3 dicembre la Subasio gravel alla conquista del Monte Subasio, mentre ai runners è dedicata la gara del 2 dicembre Correndo verso l’Invernalissima.

Per gli amanti del trekking tre giorni di escursioni; prevista un’area dedicata all’analisi della corsa, attività di bike trial, il kids village dedicato ai bambini.

Non solo sport: ogni sera ci sarà un Happy hour con dj set, aperitivi, musica e tanto divertimento.

Approfondimenti nell’area Meeting (Padiglione 8) sin da venerdì 1 dicembre alle 14.30 quando avrà luogo il “kick off” dell’evento: la tavola rotonda ‘Lo sport come stile di vita’ dedicata alla promozione di un sano stile di vita e presentata dalla Regione Umbria insieme a Epta.

Sempre venerdì alle 16.30, in programma la tavola rotonda dal titolo ‘Oleoturismo ed Enoturismo in Bicicletta. La Grande Pedalata lungo la Fascia Olivata Assisi-Spoleto, una buona pratica di rete in Umbria’ in cui si presenteranno nuove progettualità lungo Le Strade dei Vini e dell’Olio Evo dell’Umbria.



Per scoprire queste e moltissime altre iniziative vi invitiamo a consultare il programma dettagliato dell’evento all’indirizzo www.bikerunshow.com

L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito per bambini e ragazzi fino a 14 anni.

Trenitalia è Official Green Carrier di Bike & Run Show: usando il treno per raggiungere Bastia Umbra dal 1 al 3 dicembre 2023 sarà possibile acquistare il biglietto al prezzo ridotto di 7€.