Frana tra il quinto e sesto "stradone", chiuso accesso ai pedoni - Tuttoggi

Ordinanza urgente emanata a seguito delle verifiche di tecnici e ingegneri dopo una segnalazione ai Vigili del Fuoco | In pericolo la stabilità del muro a sostegno di un tornante. Chiusura immediata, fino a lavori ultimati

Una frana tra il quinto e il sesto “stradone”. E’ stata una segnalazione pervenuta al comando dei Vigli del Fuoco di Gubbio a mettere in allarme tecnici e ingegneri comunali, che questa mattina (14 maggio) hanno subito effettuato i sopralluoghi necessari sulla viabilità che conduce alla Basilica di Sant’Ubaldo, sul versante Sud del Monte Ingino.

Una frana ha messo in pericolo la stabilità del muro a sostegno del tornante, e “stante l’equilibrio precario riscontrato alla base del muro – si legge nella relazione dell’ingegnere comunale – nonché la potenziale instabilità dello stesso, si rende necessario prendere opportuni e rapidi provvedimenti per la messa in sicurezza e la tutela della privata e pubblica incolumità, chiudendo immediatamente al traffico la viabilità direttamente interessata dall’eventuale collasso dell’opera di contenimento”.

Per questo motivo è stata immediatamente emanata una ordinanza urgente di chiusura al traffico pedonale degli stradoni che conducono alla Basilica del Monte Ingino, in vigore da oggi (14 maggio) fino a ultimazione dei lavori di contenimento. Un dramma o poco più se domani (15 maggio) avessero dovuto passare i Ceri…