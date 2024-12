Forte vento a Terni, tanti danni: vigili del fuoco in azione - Tuttoggi.info

Vigilia di Natale impegnativa per i Vigili del fuoco del comando provinciale di Terni. A causa del forte vento, soffiato anche nella notte scorsa, sono stati numerosi gli interventi che hanno interessato tutta la provincia per rami, alberi, tetti e coperture in genere, abbattuti o danneggiati dal vento.

Per ovviare alla mole di richieste di soccorso, sono state chiamate altre due squadre dal comando dei vigili del fuoco di Perugia, più una in straordinario di Terni. A ora di cena rimangono alcuni interventi in coda, che si andranno aggiungere ai quasi 40 della giornata odierna.