Ponte dell'1 maggio, 4 milioni di italiani in viaggio - Tuttoggi.info

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Ponte dell’1 maggio, 4 milioni di italiani in viaggio

ItalPress

Ponte dell’1 maggio, 4 milioni di italiani in viaggio

Gio, 30/04/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – Sono circa 4 milioni gli italiani in viaggio per il ponte del primo maggio. Secondo le stime di CNA Turismo e Commercio, saranno circa 16 milioni le presenze complessive nel nostro Paese, con una permanenza media di tre notti. Oltre 6 milioni e mezzo gli arrivi sull’intero territorio nazionale. Il turismo domestico rappresenta l’asse portante di questo lungo weekend, con circa 11 milioni di presenze, a conferma di una domanda orientata verso vacanze di prossimità e ad alto valore esperienziale, nonostante caro-vita e aumento dei costi energetici. Resta significativo anche il contributo dei turisti stranieri, stimati in circa 2 milioni di arrivi e 5 milioni di presenze, concentrate soprattutto nelle città d’arte, nei principali poli culturali e nelle destinazioni a maggiore attrattività internazionale. Il giro d’affari complessivo generato dal ponte del primo maggio viene stimato in circa 2 miliardi e mezzo di euro, per ricettività, ristorazione, trasporti, shopping e attività culturali. Tra le destinazioni, in testa le località di mare, in particolare al Centro-Sud, seguite da città d’arte, montagna, borghi, terme e turismo all’aria aperta, con una crescente diffusione dei flussi anche nelle aree interne e nei piccoli comuni.
gsl

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