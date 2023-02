Fontanella Acquabianca, Legambiente: "E' nel degrado"

Si sono dati da fare i cittadini

“La condizione è stata segnalata più volte e va avanti da dicembre, anche via PEC a Vus, Bonifica e Comune, in quanto c’è un rimpallo di responsabilità in particolare tra VUS e Bonifica. Lo scorso anno, in piena siccità, l’acqua è continuata ad allagare la strada per 5 mesi prima che qualcuno intervenisse per placare lo spreco della risorsa vitale acqua. Di nuovo i residenti si sono cimentati nella pulizia domenicale della fontana e sono indignati di non ricevere alcuna risposta dalle istituzioni“.