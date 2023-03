Fondazione Perugia, pubblicato il bando Welfare 2023 per sostenere anziani e famiglie - Tuttoggi

IL CONTESTO. La popolazione del nostro Paese sta subendo un progressivo invecchiamento. La dinamica demografica umbra è di forte regresso, con una popolazione residente al 1° gennaio 2022 pari a 859.381 unità, in diminuzione dal 2013 in cui ha toccato il picco di 892.742 unità. Contestualmente, l’indice di invecchiamento (la percentuale di popolazione con 65 anni e più) è invece cresciuto passando dal 22,8% nel 2002 al 26,3% nel 2022, con un incremento tendenziale di circa 1,8 punti percentuali annui. Le previsioni indicano che l’aumento di questo indice non solo continui a fronte di una popolazione in diminuzione, ma che questo aumento subisca una impennata a partire dal 2023 per raggiungere valori vicini al 40% in circa 30 anni da ora, con un incremento tendenziale di 4,8 punti percentuali annui. La popolazione anziana in Umbria è caratterizzata inoltre da tassi di povertà e di esclusione sociale più elevati rispetto alla media nazionale.

LA MISURA. Il bando, che prevede una progettazione partecipata fondata sull’analisi dei contesti locali, è rivolto agli enti del Terzo settore con sede nel territorio di riferimento di Fondazione Perugia, in partnership con almeno altri due soggetti: un ente pubblico e un ente del Terzo settore o un’organizzazione privata senza scopo di lucro.

L’iniziativa mira quindi al coinvolgimento di più realtà che, partendo dalle esigenze reali della comunità territoriale, collaborino per attivare un processo di innovazione capace di generare risposte a bisogni non ancora soddisfatti dal mercato o dai servizi esistenti, potenziare misure a supporto della domiciliarità, creare servizi di prossimità che supportino gli anziani e le famiglie in caso di insorgenza di specifiche problematiche, anche improvvise.

Il bando è suddiviso in tre fasi: la prima consiste nella partecipazione obbligatoria a un ciclo di seminari formativi per acquisire competenze specifiche; la seconda permette agli enti del Terzo settore di attivare percorsi per il coinvolgimento dei destinatari e per realizzare l’analisi dei bisogni del territorio; la terza sarà dedicata alla stesura finale del progetto, che potrà avere una durata massima di 18 mesi dalla data di avvio.

“Questo importante intervento – sottolinea Daniela Monni, Presidente della commissione Welfare di Fondazione Perugia – intende affrontare le evoluzioni sociali attraverso l’unione delle forze, muovendo da una visione non solo assistenziale ma anche relazionale. L’obiettivo è innescare un meccanismo di welfare partecipato che, anche attraverso il confronto e un’adeguata formazione, sia in grado di aiutare chi è più fragile, sostenendo le reti familiari che sono sempre più in difficoltà nel gestire l’impegno dell’assistenza ai propri cari. I dati demografici rendono necessario e urgente un ripensamento dei servizi anche nel nostro territorio, per fare in modo che le persone anziane e le loro famiglie non siano lasciate sole”.

I TEMPI . I progetti dovranno essere presentati tramite la piattaforma ROL (Richieste e Rendicontazione On Line) entro le ore 13 di lunedì 31 luglio 2023.

La presentazione delle progettualità dovrà essere preceduta dalla partecipazione a tre seminari tematici, a cura di consulenti selezionati, che si svolgeranno nella Sala delle Colonne di Palazzo Graziani, sede della Fondazione Perugia secondo il seguente programma: martedì 21 marzo 2023 dalle ore 15 alle 17:30 -Seminario tematico sulla coprogettazione e progettazione partecipata; giovedì 13 aprile 2023 dalle ore 14:30 alle ore 18 – Seminario tematico sulla cultura della presa in carico degli anziani; mercoledì 3 maggio 2023 dalle ore 9 alle ore 13 – Seminario tematico sulle metodologie relative all’analisi dei bisogni.

Tutti i dettagli sul bando possono essere consultati sul sito della Fondazione.