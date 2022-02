Fondazione Museo Faina di Orvieto nell’associazione Famiglie al Museo

Il Museo Faina sta anche realizzando negli spazi museali una serie d’interventi per ottenere l’assegnazione del marchio “Umbria Culture for Family”

Da alcuni giorni la Fondazione per il Museo “Claudio Faina” di Orvieto è tra i soci dell’Associazione Famiglie al Museo. Un organismo che opera affinché la cultura sia alla portata di tutti e, in special modo dei bambini e dei ragazzi ed organizza, tra l’altro, la Giornata Nazionale delle Famiglie al museo, divenuta negli anni la manifestazione culturale dedicata alle famiglie con bambini più importante d’Italia.

A comunicarlo è la stessa Fondazione Faina che ricorda come l’essere soci di Famiglie al museo offre numerose altre opportunità per segnalare l’attenzione verso il mondo giovanile dei singoli musei, come ad esempio, la presenza su un sito Internet dedicato. La Fondazione sottolinea infine che l’attenzione di questa istituzione culturale orvietana per tali tematiche non si limita a questo, poiché sta realizzando negli spazi museali una serie d’interventi per ottenere l’assegnazione del marchio “Umbria Culture for Family” promosso dalla Regione Umbria. Impegno che contraddistingue l’attività del museo Faina sin dalla sua riapertura al pubblico nel 1996.