Fondazione in lutto, è morto Giuliano Masciarri

share

Lutto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. E’ morto nella notte tra mercoledì e giovedì, all’età di 69 anni, a seguito di una breve malattia, Giuliano Masciarri, che della Fondazione è stato a lungo segretario generale, ricoprendo attualmente la carica di presidente della Fondazione CariPerugia Arte.

Per 15 anni, dal 2001 al 2015, Masciarri ha infatti ricoperto l’incarico di segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. “Contribuendo con professionalità e rigore – ricorda una nota della Fondazione – a dare l’impronta organizzativa che ha reso la Fondazione perugina una delle realtà più apprezzate dall’intero sistema delle Fondazioni di origine bancaria italiane. Dal 2016 era componente del consiglio di amministrazione della Fondazione e da pochi mesi era stato nominato presidente della Fondazione CariPerugia Arte, ente strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia alla creazione del quale lui stesso aveva contribuito nel 2014”.

Laureato in Lettere Classiche presso l’Università degli Studi di Perugia, nel 1979 Masciarri ha iniziato una brillante carriera nell’allora Cassa di Risparmio di Perugia, oggi Unicredit, che lo ha portato in pochissimi anni alla guida della segreteria generale.

Poi, nel 2001, il passaggio alla Fondazione, di cui ha condiviso la missione adoperandosi con competenza e passione per la crescita del territorio e il benessere della comunità, sempre animato da valori personali ed umani grazie ai quali ha costruito un profondo rapporto di professionalità e amicizia con la città di Perugia, a cui era molto legato. La sua formazione cattolica si traduceva nell’impegno concreto a sostegno dei più deboli e disagiati, facendo del volontariato uno dei principali obiettivi del suo operato.

“E’ inutile dire che l’improvvisa notizia della morte di Giuliano Masciarri – sono le parole del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Giampiero Bianconi – ha provocato un enorme dispiacere e dolore che esprimo a titolo personale e di tutta la Fondazione. Era un uomo di grande saggezza, che sapeva affrontare anche le situazioni più delicate; dopo tanti anni si era identificato con la storia della Fondazione e con lui perdiamo un punto di riferimento importante, non solo per noi ma anche per tutte le realtà del territorio che frequentano la nostra istituzione. Un pensiero particolare va alla famiglia, alla quale siamo vicini in questo difficilissimo momento”.

La notizia della morte di Giuliano Masciarri, che lascia la moglie e un figlio, si è immediatamente diffusa a Perugia provocando notevole commozione.

I funerali si svolgeranno domani venerdì 20 settembre, alle 15.30, presso la Cattedrale di San Lorenzo di Perugia.

share

Stampa