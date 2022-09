Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto a sostegno di Palazzo Collicola - Tuttoggi

“Come accade spesso per gli edifici storici, anche Palazzo Collicola necessita di una continua manutenzione, utile a garantire anche la tutela delle opere conservate. Al netto del lavoro del Comune di Spoleto per individuare bandi e fonti di finanziamento per la riqualificazione generale del Palazzo – ha aggiunto il direttore Tonelli – il prezioso contributo concesso dalla Fondazione Carispo ha reso possibile la schermatura delle finestre delle gallerie al 1° e al 2° piano per filtrare la luce, abbassare la temperatura, e proteggere le opere dai raggi UV”.

Nello specifico si è trattato di un contributo di € 31.249,81 che ha finanziato l’istallazione di pellicole oscuranti alle vetrate della Galleria dipinta al piano Nobile, della Galleria Leoncillo e le tende tecniche filtranti in entrambe le Gallerie. A questo si aggiunge la copertura, sempre attraverso le pellicole, anche della prima Sala Leoncillo.

“Si tratta di interventi che hanno l’obiettivo di adeguare Palazzo Collicola ai criteri allestitivi e agli standard museali più qualificanti ed è per questo che intendiamo proseguire la riqualificazione attraverso la schermatura delle finestre dell’intero palazzo”.

La Fondazione Carispo, tramite il Bando contributi 2022, ha concesso un ulteriore contributo di € 4.000,00 per le attività espositive previste fino al 31 dicembre.​