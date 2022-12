Follia durante match di calcio a 5, pugno all'arbitro dopo il rosso | Maxi squalifica di 4 anni - Tuttoggi

All’arbitro, soccorso immediatamente dai tesserati di entrambe le squadre, per circa 3 minuti è stato applicato del ghiaccio sulla parte colpita, consentendogli così di riprendere la gara e portarla al termine fino a fine primo tempo. Tuttavia, durante l’intervallo, il direttore di gara avrebbe avvertito forti giramenti di testa e dolore nella parte colpita, tanto che questo ha deciso addirittura di interrompere definitivamente il match per recarsi al Pronto Soccorso di Foligno. Qui gli è stato diagnosticato un “trauma contusivo allo zigomo sinistro” (sia pure senza lesioni ossee traumatiche) con una prognosi di 5 giorni.

Il giudice sportivo, nel referto odierno (7 dicembre) ha osservato come “la responsabilità, circa la mancata prosecuzione della partita, debba essere ascritta in capo al Real Cannara, dato che ciò è stato cagionata esclusivamente dalla insensata aggressione posta in essere da un suo tesserato”. Detto ciò è stata decisa la sconfitta “a tavolino” con il risultato di 6-0 a sfavore degli ospiti e, soprattutto, la maxi squalifica fino al 30 giugno 2026 a carico del calciatore del Real Cannara Tourbi M’Hamed.

Il presidente della società gualdese Emanuele Brunetti, subito dopo il match sospeso, aveva espresso “una forte condanna per l’episodio, Lo sport è essenzialmente un luogo di incontro, lealtà, divertimento, rispetto della persona e delle regole. Quanto accaduto le ha infrante tutte in maniera assurda e sconsiderata. La Virtus Gualdo ritiene che lo sport non possa essere mai il luogo in cui si oltrepassano le regole del rispetto dell’avversario e ancor di più del giudice di gara, che rappresenta un elemento fondamentale della sportività All’arbitro aggredito va la solidarietà di squadra e società”