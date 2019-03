Foligno, venerdì convegno su “Sviluppo del territorio: innovazione, lavoro, formazione”

Venerdì 8 marzo 2019 alle ore 17.30 presso la sala conferenze di Sviluppumbria, via Andrea Vici n° 28 zona industriale La Paciana (Foligno) convegno annuale sul tema del lavoro dal titolo “Sviluppo del territorio: innovazione, lavoro, formazione” organizzato dall’Ufficio per i problemi sociali ed il lavoro della Diocesi di Foligno in collaborazione con l’agenzia formativa ITS Umbria Accademy e l’azienda folignate NCM spa.

Questo convegno, sottolinea Mons. Luigi Filippucci (nella foto), direttore della pastorale del lavoro vuole “promuovere sul territorio sempre più sinergie tra scuola, imprenditoria, chiesa, famiglie, giovani, per costruire insieme una comunità, per dare certezza ad un vero sviluppo, per innalzare la dignità della persona”.

L’incontro sarà aperto dal saluto ai presenti del Sindaco di Foligno Nando Mismetti e a seguire gli interventi del prof. Leonardo Becchetti ordinario di Economia Politica Università di Tor Vergata, don Bruno Bignami direttore Ufficio per i problemi sociali ed il lavoro della Conferenza Episcopale Italiana, Giuseppe Cioffi presidente Its Umbria Accademy; Antonello Marcucci presidente UmbraGroup SPA; Renato Cesca presidente CNA Umbria. Le conclusioni a cura di mons. Gualtiero Sigismondi Vescovo della Diocesi di Foligno. Modera la giornalista Federica Menghinella del Gruppo editoriale Gazzetta di Foligno – Radio Gente Umbra.

