Foligno, uomo spara con il fucile in pieno centro storico

Uno sparo di fucile in pieno centro storico, tra lo stupore dei presenti, rimasti a dir poco allibiti dal fatto.

E’ successo ieri sera nella centralissima piazza Piermarini, a ridosso di Corso Cavour nei pressi della sede della Pro Foligno, quindi in un’area particolarmente strategica della città.

Stando alla ricostruzione dei fatti, intorno alle 21.30 un uomo è arrivato alla guida di un’auto proprio all’interno dello slargo, tra l’altro in area pedonale urbana e con transito vietato ai mezzi.

Una volta sceso dalla vettura, ha poi preso in mano un fucile che si trovava all’interno dell’abitacolo e lo ha imbracciato per poi mirare verso il porticato in direzione di via Majotti, il vicoletto che collega Corso Cavour, all’altezza della sede dell’ex Cassa di Risparmio di Foligno, sino all’altezza di via Pignattara dove si trova la sede del Lions Club.

Lungo la stradina, da qualche settimana, è stato aperto un locale di ritrovo per giovani, e lo sparo sarebbe stato indirizzato proprio verso questa attività, seppure – in base agli accertamenti del caso – non è stato riscontrato alcun danneggiamento di nessun tipo.

I Carabinieri della Compagnia di Foligno, guidati dal Capitano Angelo Zizzi hanno già provveduto ad acquisire i filmati degli impianti di videosorveglianza presenti in zona e sono già state sentite alcunee persone presenti alla scena.

In base a filmati e testimonianze, si dovrebbe arrivare ad individuare l’uomo che ha sparato e quindi capirne le motivazioni per poi procedere a muovere le accuse.

