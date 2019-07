“Foligno Swing Festival”, divieto di sosta in Piazza Matteotti dal 26 al 28 luglio

In occasione della rassegna “Foligno Swing Festival”, in programma dal 26 al 28 luglio, sono stati presi alcuni provvedimenti per consentire aree di sosta adeguate per i veicoli dei titolari di stand in Piazza della Repubblica per lo svolgimento del mercato vintage.

In particolare dal 26 al 28 luglio è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Matteotti, tranne che per i veicoli autorizzati.

Le limitazioni ed i divieti adottati con questo provvedimento entreranno in vigore nel momento in cui saranno collocati i segnali stradali mobili e i relativi sbarramenti.

