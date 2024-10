Foligno Rugby, domenica sfortunata per le squadre folignati

Domenica sfortunata per le squadre del Foligno Rugby, impegnate tutte in trasferta sui campi di Città di Castello, Perugia e Gubbio. Diversi errori hanno compromesso le performance facendo raccogliere loro sconfitte in tutte quante le imprese in cui erano impegnate.

La prima squadra

Per quanto riguarda la prima squadra, che ha giocato a Città di Castello, la partita è stata condotta dai falchetti fino a 10 minuti dalla fine, per concludersi con il punteggio di 24 a 13. Dieci minuti di black out e calo della concentrazione hanno così compromesso il risultato di una partita comunque giocata all’attacco, alla luce del fatto che dopo dieci minuti il Foligno Rugby si è trovato in inferiorità numerica, per l’espulsione del numero 8. Per quanto riguarda la under 16, contro lo Junior Perugia, il primo tempo era sotto di 11 punti a zero. Nel secondo tempo le distanze si sono accorciate e la partita rimasta in equilibrio, senza però permettere al Foligno di portare a casa il risultato.

La formazione

Le partite hanno dimostrato dunque importanti margini di miglioramento e il progetto di formazione costante che la dirigenza del Foligno Rugby vuole mettere in campo permetteranno ai ragazzi di crescere. Dopo il contributo di mister Fabio Roselli, per i ragazzi del Rugby l’annata sarà ricca di esperienze che potranno far crescere le loro performance, mentali e fisiche.

Il Minirugby ha avuto il concentramento regionale a Gubbio, in una bellissima giornata di aggregazione e divertimento.