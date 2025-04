Foligno, torna il Festival Internazionale C.R.E.A. Cultura - Tuttoggi.info

Dal 7 al 9 maggio 2025, la città di Foligno ospiterà la quarta edizione del Festival internazionale C.R.E.A. Cultura, un evento unico nel suo genere che promuove e celebra il patrimonio culturale, le nuove tecnologie digitali e il pensiero creativo.

C.R.E.A. Cultura riunirà nel cuore dell’Umbria scuole di ogni ordine e grado, organizzazioni e associazioni culturali provenienti da tutta Italia e da alcuni Paesi europei. Tre giornate dense di attività interattive: workshop e performance artistiche dedicate alle scuole, alle organizzazioni culturali, agli insegnanti, educatori e formatori, animeranno il centro storico della città, trasformando luoghi simbolici come Palazzo Candiotti, l’Auditorium di Santa Caterina, la Sala Video dell’Auditorium e l’Oratorio del Crocifisso in spazi di incontro tra arte, educazione e innovazione.

Il Festival vanta la presenza di Partner di grande rilievo come Europeana – la più importante piattaforma europea dedicata al patrimonio culturale digitale; ASvIS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e il loro Festival dello Sviluppo Sostenibile; Culture Action Europe la principale rete europea di reti culturali, organizzazioni, artisti, attivisti, accademici e policymaker e l’Istituto Superiore di Sanità con Health Humanities Lab, che proporrà il workshop aperto a tutti “Pratiche in Movimento”.

Partner ufficiale di C.R.E.A. Cultura 2025 è il GAL – Valle Umbra e Sibillini che quest’anno proporrà un viaggio nella cultura Barocca, l’arte e l’enogastronomia.

Il programma prevede laboratori interattivi ed esperienziali guidati da esperti nel campo delle nuove tecnologie digitali, dell’intelligenza artificiale, Realtà Aumentata e Realtà Virtuale e della valorizzazione del patrimonio culturale, con l’obiettivo di offrire a studenti, insegnanti, educatori e formatori occasioni di apprendimento condiviso, creatività e confronto internazionale.

Molti i workshop condotti da esperti nel settore digitale, Social Media, AI, Storytelling, Musica, danza, ecologia e creatività, tra cui i divulgatori digitali come Martino Wong di oradecima e Nicholas Pizzo, Storico, Settecentista e guida Museale, con un grande seguito sulle piattaforme sociali grazie ai suoi contenuti divulgativo-educativi.

Altrettante saranno le performance e gli eventi aperti al pubblico, che animeranno il centro storico della città. Tutto il programma è consultabile sul sito www.creacultura.eu.

I partecipanti ai workshop avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei CIAC e Calamita Cosmica presso Ex chiesa della SS. Trinità in Annunziata. In questa occasione ci sarà anche la possibilità partecipare gratuitamente alla visita Guidata condotta dai ragazzi delle Cooperative ElleElle e La Locomotiva presso l’Oratorio del Crocifisso, Palazzo Candiotti e all’Ex chiesa della SS. Trinità in Annunziata – Calamita Cosmica. Le visite guidate fanno parte del progetto ArteMIA – L’Arte come Mezzo di Inclusione e Accessibilità.

C.R.E.A. Cultura è un invito a ripensare la relazione tra cultura e futuro, a costruire ponti tra tradizione e innovazione, e a mettere in rete le buone pratiche educative che stanno trasformando il panorama europeo.

L’ingresso al Festival è gratuito previa registrazione online. È possibile prenotarsi ai vari workshop compilando il form reperibile all’interno delle singole pagine dei laboratori all’interno del sito. Gli eventi e le performance sono aperti a tutti senza previa registrazione.

Il Festival è organizzato dal CrHack Lab Foligno 4D, Organizzazione di Volontariato con base a Foligno che opera a livello locale, nazionale ed internazionale, per consentire alle giovani generazioni e soprattutto ai soggetti più svantaggiati, di acquisire le competenze digitali e tecnologiche che faranno parte dei lavori del futuro.

+39 333 623 3342

+39 379 289 9151

comunicazione@clf4d.eu

elena.tefa@crowddreaminganew.world

Luogo: Foligno, palazzo candiotti, FOLIGNO, PERUGIA, UMBRIA