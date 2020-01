Foligno, nuovo sito internet per l’associazione “Amici di Casale”

E’ attivo e online il nuovo sito internet dell’Associazione Amici di Casale. Il nuovo portale www.casalediscopoli.it è stato presentato e lanciato alla presenza dell’assessore di Foligno, Michela Giuliani. Progettato studiando un layout grafico che rendesse l’esperienza di navigazione degli utenti coinvolgente e immediata. Grande spazio è dedicato alle attività escursionistiche che il borgo offre ma anche tanto altro ancora.

Il traguardo

A due anni dalla fondazione, l’associazione attraverso il nuovo sito internet mette in maggior evidenza i suoi principali ed ineludibili scopi: la promozione sociale, turistica e di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche della frazione di Casale proponendo attività sociali, organizzando iniziative, manifestazioni culturali e sportive utili all’aumento della conoscenza e delle attrattive di uno dei più suggestivi borghi del territorio comunale di Foligno.

Sviluppato con un sistema responsive per adattarsi in modo automatico al dispositivo con cui viene visualizzato, “Abbiamo reso più veloce e immediata la navigazione attraverso un’interfaccia dinamica e colorata – spiega il webdesigner Fabrizio Reali – che permette una maggiore interazione fra l’associazione e il pubblico”. Il sito è caratterizzato da un menù funzionale e intuitivo, che garantisce immediatezza e semplicità nella ricerca delle informazioni, dei percorsi tematici del circondario utili per escursioni a piedi oppure per gli appassionati della mountain bike, la vendita degli utili e simpatici gadget, gli eventi in programma e quelli organizzati a favore del territorio e una galleria fotografica con i principali scorci del piccolo borgo.