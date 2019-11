Foligno, nuova pianta a scuola per la “Festa degli alberi”

Festa degli alberi anche nelle scuole. A Vescia, la scuola dell’Infanzia ha celebrato questa ricorrenza con la messa a dimora di un albero da frutto nel giardino della scuola. Un vero e proprio giorno di festa per i bambini e le insegnanti che hanno così rispettato le linee del ministero dell’ambiente che ha istituito questa giornata nel 2013, mediante la legge numero 10.

Il tutto con lo scopo di promuovere la tutela dell’ambiente la riduzione dell’inquinamento e la valorizzazione degli alberi, temi questi che l’Istituto Foligno 5 ha sposato tramite uno specifico progetto e l’adesione alla rete “Scuole green”, avvicinando così i futuri cittadini di domani ad uno stile di vita sempre più consapevole e responsabile.

Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza, questo il messaggio forte che i bambini di Vescia hanno voluto lanciare e che la dirigente scolastica Alessia Marini ha apprezzato e sottoscritto, rilanciando le altre iniziative e opportunità che la scuola metterà in campo per essere sempre volano di buone pratiche per puntare così ad una nuova coscienza ecologica, volta a preservare e tutelare il nostro immenso patrimonio naturale.

