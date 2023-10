Foligno e Nocera Umbra uniscono le forze per la salvaguardia del Fiume Topino - Tuttoggi.info

Unanime approvazione di una mozione che mira a proteggere le risorse idriche della regione. Lo studio affidato all'Università dell'Insubria

Il Consiglio comunale di Foligno, nel suo incontro del 19 ottobre, ha dimostrato un forte impegno per la salvaguardia delle risorse idriche locali, mettendo in particolare l’accento sul fiume Topino. La mozione, presentata dal consigliere comunale della Lega Foligno Marco De Felicis e discussa da Riccardo Polli, è stata approvata all’unanimità. Essa sollecitava sindaco e presidente comunale a valutare la collaborazione con l’Università dell’Insubria per condurre uno studio dettagliato sulle condizioni idrogeologiche del Fiume Topino.

Sinergia e collaborazione tra Comuni

I consiglieri Polli e De Felicis hanno espresso grande soddisfazione per l’approvazione di questa mozione, sottolineando l’importanza della collaborazione tra i comuni di Foligno e Nocera Umbra per la salvaguardia del patrimonio idrico. “Attraverso questa specifica sinergia che interesserà il fiume Topino, il più importante della zona per la quale ci siamo affidati all’Università dell’Insubria, una delle più quotate in materia, avremo non solo la possibilità di identificare i livelli e la portata del fiume, ma anche di valutare situazioni di allarme e di conseguenza trovare delle soluzioni adeguate. Questo allo scopo di valorizzare e salvaguardare l’ecosistema del fiume, ma anche di potenziare il territorio circostante” hanno dichiarato i promotori dell’iniziativa.

Riflessioni del Sindaco di Nocera Umbra

L’adesione del Comune di Nocera Umbra all’iniziativa testimonia ulteriormente l’importanza di questa collaborazione.Il sindaco, Virginio Caparvi, ha commentato positivamente l’unanimità mostrata sia a Nocera Umbra sia a Foligno su questo tema cruciale, evidenziando come la tutela ambientale sia un principio costituzionale che tutti sono chiamati a difendere. Ha inoltre ribadito l’importanza di affrontare le sfide ambientali con determinazione e responsabilità, per garantire la protezione delle risorse naturali della regione.