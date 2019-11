Foligno, mons. Nizzi confermato vicario | Un laico per l’amministrazione della Curia

Il vescovo di Foligno S.E. mons. Gualtiero Sigismondi ha provveduto a rinnovare alcune importanti cariche diocesane, a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Dopo due mandati svolti “con fedeltà, competenza e discrezione”, Mons. Giovanni Nizzi è stato confermato nel servizio di Vicario generale e Moderatore di Curia per un ulteriore quinquennio. In qualità di principale collaboratore del Vescovo, mons. Nizzi continuerà a seguire l’organizzazione e il funzionamento degli organismi di Curia e degli uffici diocesani, le articolazioni territoriali e associative della diocesi e la vita del presbiterio.

C’è, invece, un avvicendamento alla guida dell’attività amministrativa della diocesi, retta per dieci anni da mons. Paolo Aquilini. A coordinare e a vigilare per i prossimi cinque anni sul settore economico-amministrativo della diocesi, compresi i beni culturali ecclesiastici, l’edilizia di culto e i cantieri della ricostruzione post-sismica, sarà per la prima volta un laico, il dott. Maurizio Cipolloni, in qualità di Incaricato vescovile per l’economia.

Mons. Paolo Aquilini resta per un ulteriore quinquennio alla guida dell’Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, che si occupa della tutela, della valorizzazione e della conservazione del patrimonio artistico, avvalendosi della collaborazione dell’Incaricato vescovile per l’economia.

