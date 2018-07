Foligno, interruzione erogazione acqua a S.Eraclio e Foligno est

Per eseguire il collegamento del nuovo tratto di condotta in loc. Uppello di Foligno, è necessario interrompere il flusso dell’acqua che alimenta il serbatoio di Foligno est

dalle ore 8:00 alle ore 16:00, e comunque fino al completamento dei lavori, di giovedì 26/07/2018

Le utenze che potranno avere interruzioni del servizio idrico sono quelle della zona di:

Foligno est, (via Piave via Trasimeno Via Flaminia Vecchia ecc.) e tutta la frazione di S. Eraclio.

In caso di interruzione, subito dopo la riattivazione della fornitura dell’acqua si potrà sentire un forte odore di cloro. Per precauzione infatti, a conclusione dei lavori, occorre, secondo norma di legge, una disinfezione supplementare a massima garanzia della salubrità dell’acqua distribuita. Si ricorda prima di utilizzare l’acqua, di farla scorrere dai rubinetti per qualche minuto.

A chi rivolgersi per avere informazioni: numero verde 800 663036

