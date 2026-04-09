 Foligno, eseguite le prime mastectomie mini-invasive videoassistite della regione - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Foligno, eseguite le prime mastectomie mini-invasive videoassistite della regione

Redazione

Foligno, eseguite le prime mastectomie mini-invasive videoassistite della regione

La tecnica prevede un’incisione minima, di appena 3-4 centimetri, circa la metà rispetto a quella necessaria nelle mastectomie tradizionali
Gio, 09/04/2026 - 10:13

Condividi su:

Un importante traguardo per la chirurgia senologica umbra e per l’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno dove sono state eseguite con successo, nei giorni scorsi, le prime mastectomie mini-invasive con tecnica videoassistita in regione.

L’intervento è stato realizzato dall’équipe della Struttura semplice dipartimentale di Chirurgia Senologica dell’Azienda Usl Umbria 2 diretta dal dottor Gianfranco Lolli. Hanno preso parte all’operazione anche la dottoressa Sofia Alessandrini, il dottor Daniele Fusario, chirurghi senologi, e le dottoresse Raffaela Luci e Sara Corsi, anestesiste.

La procedura rappresenta un significativo passo in avanti nell’offerta chirurgica del territorio, grazie all’utilizzo di tecniche meno invasive che, con un’incisione laterale e con maggiore precisione operatoria, permettono un recupero post-operatorio più rapido.

Nel dettaglio, la tecnica prevede un’incisione minima, di appena 3-4 centimetri, circa la metà rispetto a quella necessaria nelle mastectomie tradizionali. Una apertura contenuta ma sufficiente per permettere al chirurgo di asportare il tessuto mammario preservando la pelle, l’areola e il capezzolo.

Attraverso la stessa incisione viene poi inserita la protesi, rendendo possibile un intervento “all-in-one” con ricostruzione immediata. Il tutto avviene in endoscopia: il chirurgo opera al tavolo manovrando gli strumenti sotto la guida di una telecamera, garantendo una visione ingrandita e più precisa del campo operatorio.

L’intervento si è svolto regolarmente e ha confermato l’efficacia di questo approccio innovativo, già adottato in alcuni centri di riferimento nazionali e internazionali. La mastectomia endoscopica videoassistita, infatti, è una tecnica in crescente diffusione anche nelle Breast Unit degli ospedali pubblici italiani e promette diversi benefici: meno dolore post-operatorio, tempi di recupero più rapidi, maggiore conservazione della sensibilità del capezzolo e un migliore risultato estetico.

“Questo risultato – ha sottolineato il dottor Lolli – è frutto del lavoro di squadra e dell’impegno nel portare anche nel nostro territorio tecniche chirurgiche sempre più avanzate e moderne”.

Va tuttavia precisato che questa procedura è indicata solo in casi ben selezionati, in presenza di specifiche caratteristiche cliniche. Il tumore deve trovarsi in stadio precoce e le pazienti devono presentare mammelle di piccole o medie dimensioni. Nonostante questi limiti, le prospettive di applicazione sono rilevanti: in centri ad alta specializzazione si stima che una quota significativa di interventi possa beneficiare di questa tecnica innovativa.

L’introduzione della mastectomia mini-invasiva anche a Foligno amplia dunque le possibilità terapeutiche per le pazienti affette da tumore al seno, con particolare attenzione alla qualità della vita e al risultato estetico, rafforzando al contempo il ruolo dell’ospedale come punto di riferimento per la cura delle patologie mammarie nel territorio umbro.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

Una tazza di tè, Spoleto e il coraggio di capire

Spoleto

Spoleto, da Giunta Sisti ok bilancio 2026 e Dup ma opposizione invoca le Procure | Frazioni, fantasia o realtà? Ecco chi vince

Spoleto

Pianificazione fiscale e patrimoniale, a Spoleto un incontro dedicato alle imprese italiane

in umbria

gli ultimi pubblicati

Foligno

Foligno, eseguite le prime mastectomie mini-invasive videoassistite della regione

Perugia

Paolo Zagari presenta a Perugia “Il cavallerto di Siviglia”

Città di Castello

Umbertide. I “Violenti” di ‘O Zulù e Caterina Bianco protagonisti al Cinema Metropolis

Perugia

Tregua con l’Iran, Brunello Cucinelli star in Borsa con un rimbalzo record

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!