Foligno, dalle 14 chiusa al traffico via Bolletta - Tuttoggi.info

Per consentire le operazioni di scarico di particolari forniture, dalle 14 di oggi, fino al termine delle operazioni, verrà chiusa al traffico veicolare via Augusto Bolletta a partire dall’intersezione di via XX Settembre fino a via Gentile de Foligno.

Inoltre sarà prevista la chiusura al traffico veicolare di via dei Salnitrari e dell’intersezione di via Mentana con via Bolletta. Prevista l’istituzione dell’obbligo di svolta per via Santa Lucia, su via Mentana.