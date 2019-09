Foligno, dal 2 settembre le domande per le case popolari

Dal 2 settembre al 31 ottobre 2019 sarà in pubblicazione il nuovo Bando per l’assegnazione delle case popolari a Foligno. Lo comunica l’assessore comunale all’edilizia residenziale pubblica Agostino Cetorelli.

Di seguito i nuovi requisiti di accesso e i nuovi criteri di attribuzione dei punteggi.

Il regolamento comunale approvato lo scorso febbraio ha modificato i criteri per l’attribuzione dei punteggi aggiuntivi individuati dal Comune, che si sommano a quelli individuati dalla Regione, attribuendo 4 punti a coloro che risiedono nel territorio comunale in maniera continuativa da almeno 15 anni, i quali decresceranno a 3 per chi risiede a Foligno da dieci anni, 2 saranno i punti premianti per chi vi risiede da sette, mentre 1 punto sarà assegnato a chi ha mantenuto la propria residenza nel comune di Foligno da almeno 5 anni.

I cittadini stranieri potranno accedere al bando per l’assegnazione delle case popolari se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno almeno biennale; per questi ultimi è requisito essenziale, a pena l’esclusione, svolgere alla data del bando di concorso attività lavorativa di tipo autonomo o subordinato. Rimarranno pertanto esclusi coloro che, sebbene in possesso di permesso di soggiorno, non hanno alcun impiego.

E’ richiesta altresì la residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nella Regione Umbria da almeno cinque anni consecutivi, mentre nel bando del 2017 erano sufficienti 24 mesi consecutivi.

E’ stato inserito, quale nuovo requisito per l’accesso, l’assenza di occupazioni senza titolo di alloggi di ERS pubblica nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

