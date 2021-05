A Foligno nascono le 'comunità energetiche'. Ok alla mozione

Malaridotto (Lega): "Una grande opportunità"

Promuovere e sviluppare l’autoconsumo collettivo di energia

rinnovabile e delle comunità energetiche locali. La città di Foligno è

tra i primi comuni umbri ad aver affrontato questo tema con una mozione

del consigliere Lega Mauro Malaridotto, presentata nell’ultimo consiglio

comunale insieme al gruppo del Movimento cinque stelle.

Sviluppo sostenibile

“Tutelare l’ambiente ed individuare soluzioni innovative per

la promozione dello sviluppo ecosostenibile – spiega Malaridotto – sono

una priorità dell’azione di governo Lega a livello nazionale e

soprattutto a livello locale. In questo contesto il Comune di Foligno dà

segno di lungimiranza e di vicinanza alle esigenze dei nostri

concittadini e delle imprese del territorio. Le comunità energetiche

rinnovabili consentiranno infatti a famiglie e imprese di risparmiare e

all’ambiente di essere meno inquinato. Come Lega – prosegue il consigliere – siamo molto soddisfatti del lavoro fatto con questa mozione congiuntamente ai 5 Stelle: in campagna elettorale avevamo promesso ai nostri concittadini che avremmo portato Foligno “più in alto” rispetto alle politiche di chi ci aveva preceduto e lo stiamo facendo, pur con tutte le difficoltà derivanti dalla pandemia“.

Un’opportunità

Le configurazioni delle comunità energetiche, dell’autoconsumo

individuale e collettivo possono diventare una opportunità

sia in ambito urbano, nei quartieri e nei condomini, sia nei distretti

produttivi che nelle aree agricole e periferiche; “possiamo infatti

tranquillamente stimare un alto solare fotovoltaico installabile, senza

considerare l’apporto che ne potrebbe derivare dall’energia

idroelettrica reperibile dal nostro fiume Topino, il quale, oltre a

renderci famosi in Italia e nel mondo per la citazione di Dante,

potrebbe contribuire, in un futuro prossimo, a rendere Foligno una città

autosufficiente dal punto di vista energetico”.