Bagarre consiglio, centrosinistra attacca: "Regolamento non rispettato"

Il caso all'attenzione della prossima capigruppo

Continuano gli strascichi e le prese di posizione in seguito alla bagarre nel consiglio comunale di giovedì. Dopo la richiesta di dimissioni, negata, il centrosinistra sottolinea l’atteggiamento tenuto dalla maggioranza nei confronti della consigliera Barbetti.

Bagarre in consiglio: “consigliera Barbetti interrotta”

“Nel consiglio comunale del 20 maggio – dice una nota firmata dai gruppi di centrosinistra – la consigliera Rita Barbetti è stata ripetutamente interrotta dal sindaco e dall’assessore Cesaro nella fase delle repliche sull’interrogazione relativa al Parco delle Scienze. La consigliera Barbetti ha provato a completare il suo intervento ma le interruzioni e sovrapposizioni continue subite al di fuori dal regolamento, le hanno impedito la democratica espressione del pensiero“.

“La maggioranza non si è scusata”

“A lei e al consigliere Gammarota, che si è interposto per difendere la collega, e al quale è arrivata la richiesta di dimissioni della maggioranza nonostante le sue immediate scuse per l’intervento, va la nostra solidarietà.

Non si sono affatto scusati, invece, per il loro comportamento scorretto e prevaricatore, coloro che non hanno rispettato le regole e nemmeno chi doveva, in ogni modo, garantire il rispetto di queste regole. Nella prossima conferenza dei capigruppo chiederemo al Presidente del Consiglio Comunale un confronto sulla aderenza alle regole di svolgimento del Consiglio. Non è accettabile un comportamento che ferisce le istituzioni democratiche e non rispetta i diritti della persona, soprattutto da parte di coloro che rappresentano le più alte cariche istituzionali del nostro Comune“.