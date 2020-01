Foligno, benedizione degli animali a piazza San Domenico

“Invito la cittadinanza a partecipare alla benedizione degli animali in programma domenica 19 gennaio a piazza San Domenico, e con l’occasione ringrazio la consigliera comunale Tiziana Filena, Monsignor Paolo Aquilini, e le associazioni animaliste che si sono adoperate per far rivivere questa importante e sentita tradizione organizzando l’evento nel cuore della città, in una piazza che merita di essere vissuta e rivitalizzata. Anche questo evento, rientra nel progetto di ‘Foligno Città Amica degli Animali’ che troverà sempre il massimo sostegno da parte dell’amministrazione comunale”.

Lo dichiara il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. La benedizione degli animali sarà impartita da Monsignor Paolo Aquilini sul sagrato della secolare chiesa di Santa Maria Infraportas in piazza San Domenico, per l’occasione saranno anche offerti dei dolcetti, bevande e caffè per un momento conviviale.

Le associazioni

Le associazioni coinvolte nell’iniziativa sono ‘Il grande sogno’; ‘U.N.A. – La piccola corte dei miracoli’; ‘ Umbria rescue animali ambiente’ ; ‘Kelly O.d.v.’ Saranno presenti volontari delle associazioni animaliste con banchetti e gadget.