"Flavia Franzoni morta in luogo di pace" sindaco di Gubbio esprime vicinanza a Romano Prodi - Tuttoggi.info

La moglie dell'ex premier ha accusato un malore fatale proprio sul sentiero francescano Gubbio-Assisi, Stirati "Da parte mia e di tutta la città le più sentite e sincere condoglianze per la perdita della compagna di una vita”

Una tragedia improvvisa che fa ancora male quella di Flavia Franzoni, morta martedì scorso (13 giugno) mentre stava percorrendo il sentiero francescano Gubbio-Assisi insieme al marito Romano Prodi e alcuni amici, tra cui l’ex ministro Arturo Parisi.

La coppia era stata avvista in Umbria fin da domenica scorsa (11 giugno), quando aveva presenziato alla cerimonia del Corpus Domini a Città di Castello. Sarebbe poi arrivata nella città dei Ceri lunedì per un’esplorazione del centro storico e una cena nel quartiere di San Martino.

La tragedia è avvenuta l’indomani, con il malore fatale che ha colpito la 76enne – ex docente universitaria all’Università di Bologna – nell’impervia zona di Biscina (poco lontano dalla diga di Casanuova), al confine tra i Comuni di Gubbio e Valfabbrica. Sul sentiero di Francesco erano arrivate due squadre del Soccorso Alpino che, nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, peraltro sotto un violento temporale, alla fine non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Ad esprimere grandissimo dispiacere e vicinanza a Romano Prodi per la perdita della moglie “avvenuta in modo così drammatico proprio qui, in un luogo peraltro che per noi è simbolo di fratellanza, pace, incontro” è stato il sindaco di Gubbio Filippo Stirati: “Avevamo saputo che Prodi era a Gubbio, cosa di cui eravamo particolarmente lieti, anche se abbiamo mantenuto grande riserbo, perché la sua presenza qui era in forma strettamente privata. Quando siamo stati raggiunti da questa notizia terribile mi sono messo subito in contatto con i Vigili del Fuoco per capire cosa fosse successo, ma quando abbiamo avuto modo di entrare nel merito il dramma si era già consumato”.

“Siamo vicini al presidente, ai figli e tutta la famiglia: esprimo da parte mia e di tutta la città di Gubbio le più sentite e sincere condoglianze per la perdita della compagna di una vita” ha concluso Stirati. I funerali di Flavia Franzoni si svolgeranno domani – venerdì 16 giugno – nella chiesa e piazza San Giovanni in Monte di Bologna.