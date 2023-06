Malore improvviso mentre è in Umbria, muore la moglie di Romano Prodi | Aggiornamenti

Flavia Franzoni era in vacanza in Umbria con il marito Romano Prodi, il malore fatale sulla via Francigena: inutile l'intervento del Sasu

Un malore improvviso ha stroncato la vita di Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi, mentre era in questi giorni in vacanza in Umbria. A lungo docente universitaria all’Università di Bologna, 76 anni, la donna da qualche giorno si trovava tra l’Alta Valle del Tevere e l’Alto Chiascio insieme al marito, per un cammino lungo la via Francigena. Ed è proprio durante un’escursione tra Gubbio e Fratticciola Selvatica (Perugia), alla presenza di alcuni amici, che Flavia Franzoni avrebbe accusato il malore fatale.

Inutile purtroppo l’intervento del 118 e del personale del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria intervenuti sul posto, quando la 76enne era già priva di conoscenza.

Il malore vicino Gubbio, inutili i soccorsi

L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi (martedì 13 giugno) quando è arrivata la richiesta di intervento al 118 regionale lungo la via di Francesco non lontano da Gubbio. Sul posto sono appunto giunte due squadre del Sasu con personale tecnico e sanitario. “Purtroppo, nonostante i numerosi tentativi di rianimazione effettuati sotto un violento temporale che ha anche impedito l’arrivo dell’elisoccorso, – fa sapere il Soccorso alpino e speleologico, che esprime anche il suo cordoglio ai familiari – per l’escursionista – Flavia Franzoni, moglie del Presidente Prodi – non c’è stato più nulla da fare e ne è stato quindi constatato il decesso da parte di un medico giunto successivamente insieme a un’altra squadra di soccorso del 118 regionale“. Gli altri escursionisti che erano con lei sono stati quindi accompagnati ai mezzi di soccorso poco distanti, mentre gli operatori hanno recuperato la salma.

A dare la notizia della morte della moglie è stato lo stesso Romano Prodi tramite il suo ufficio stampa: “Con enorme dolore, il Presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all’improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni”.

La coppia tra l’altro domenica aveva partecipato alle celebrazioni del Corpus Domini a Città di Castello. Ed appunto in questi giorni stava percorrendo i sentieri che ripercorrono i luoghi di San Francesco d’Assisi. Poi la tragedia improvvisa, su cui stanno arrivando messaggi di cordoglio dal mondo politico italiano e non solo.

Il cordoglio della segretaria del Pd

“Siamo tutte e tutti sconvolti di fronte alla morte improvvisa di Flavia Franzoni. E in questo momento di enorme dolore vogliamo stringerci attorno a Romano Prodi e a tutta la loro famiglia con il grande affetto mio personale e di tutta la comunità democratica – dice in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein -. E’ impossibile riassumere lo spessore intellettuale, le qualità e la passione civile di Flavia Franzoni, sempre così attenta alle fragilità sociali e impegnata a fianco degli ultimi, grande innovatrice delle politiche sociali. Ci mancheranno, tanto, la sua capacità di analisi e la sua profondità di pensiero, il suo consiglio sempre prezioso”.

Sposata con Romano Prodi da 54 anni, il libro “Insieme”

Flavia Franzoni era sposata con l’ex presidente del Consiglio da 54 anni; con lui aveva scritto anche un libro, “Insieme”. Lei stessa aveva spiegato: ”’Insieme’ è la parola e il concetto che più ricorre in queste pagine. Si riferisce a noi che abbiamo scritto un libro a doppia firma dopo una vita di esperienze comuni. Si riferisce alla grande famiglia in cui ci siamo trovati a vivere. Si riferisce alle esperienze vissute in comune con i tanti compagni di scuola, di parrocchia, di lavoro o, semplicemente, di vacanze. Il confronto con tante esperienze diverse è visto come l’elemento caratterizzante della formazione nostra e dei nostri figli”.

(articolo in aggiornamento)