Fitness, sport e salute: è il momento giusto per decidere di rimettersi in forma? - Tuttoggi

Non è un caso, infatti, che nei primi trenta giorni di ogni inizio anno i centri per il fitness registrino incrementi superiori al 10% delle nuove iscrizioni rispetto a ogni mese successivo della stagione.

Risultato: ambienti affollati di gente in cerca di miracoli e difficoltà nell’eseguire la propria routine di allenamento per la troppa confusione.

Il punto quindi è un altro, e non sempre i buoni propositi da soli bastano al raggiungimento degli obiettivi desiderati.

Un passo alla volta

Se si è ecceduto a tavola e si arriva, magari, da un periodo di inattività prolungata e di sedentarietà, la cosa migliore da fare sarebbe quella di entrare in palestra nel mese di marzo, ad esempio.

Questo perché il corpo per avere un condizionamento fisico efficace ha bisogno innanzitutto di un cambio di abitudini alimentari e di movimento che inizino a essere modificate poco alla volta.

Non è assolutamente necessario allenarsi con la fretta di raggiungere una perfetta forma fisica in breve tempo; anzi, è altamente sconsigliato.

Ciò non farebbe altro che alimentare tensione, ansia, andando a compromettere la bontà di propri sforzi.

In estrema sintesi i primi ed efficaci passi da seguire sono i seguenti:

Stabilire obiettivi sostenibili: ovvero essere possibilisti sì, ma sinceri con il proprio corpo e le proprie abitudini.

Iniziare in modo progressivo: trascorrere in maniera indefessa interi pomeriggi sul tapis roulant non servirà a nulla.

Riposo tra una seduta e l’altra: allenarsi 6 giorni su 7 in questa prima fase è solo dannoso per il corpo.

Curare l’alimentazione: è questo il vero primo passo per una sana trasformazione fisica.

Benessere psicofisico

La primavera è un periodo di rinascita anche per il nostro corpo ed è quindi il momento ideale per decidere di rimettersi in forma; non c’è limite di tempo o di età per iniziare ad avere sane abitudini prendendosi cura del personale benessere fisico e mentale; non va dimenticato, infatti, che attraverso lo sport vengono stimolate molecole che favoriscono la felicità.

È molto importante avere bene in mente il proprio obiettivo e di non pensare solo ad indossare un paio di sneaker per entrare in palestra e sperare di essere poi pronti nei mesi estivi per la prova costume.

Allenarsi fin da ora per avere risultati migliori e più duraturi; con impegno, costanza e dedizione, il successo è garantito!