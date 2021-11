Ex Fisadorelli, sindacati e Rsu "Trasferimento impraticabile" | L'incontro con Fioroni - Tuttoggi

Le organizzazioni sindacali a colloquio con l'assessore regionale allo Sviluppo economico "C'è disponibilità a mantenere attivittà produttiva nel territorio" | Richiesto coinvolgimento azienda nel prossimo tavolo istituzionale

Oggi pomeriggio (3 novembre), in videoconferenza, si è svolto l’incontro richiesto da sindacati e Rsu aziendale di Industriaumbra (ex Fisadorelli) con l’assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni, dopo la decisione aziendale di spostare tutta la produzione da Città di Castello a Fossato di Vico, contro la quale c’è stato uno sciopero totale per 4 giorni.

Le organizzazioni sindacali di categoria e la Rsu hanno riconfermato la netta volontà di combattere un trasferimento “di fatto impraticabile per la distanza e l’assenza di mezzi pubblici, ancora più gravoso per i soggetti più deboli“.

Cgil e Cisl hanno avanzato all’assessorato la richiesta di coinvolgere l’azienda nei tavoli con i livelli istituzionali (regionale e locale). “L’obiettivo – spiegano i sindacati – è quello di mantenere l’attività produttiva nel territorio e mettere in campo tutti gli strumenti necessari e disponibili per non disperdere nessun posto di lavoro. Abbiamo registrato disponibilità a sostenere questo percorso e in tale direzione a breve ci sarà un aggiornamento in nuovo tavolo di confronto, mettendo in campo strumenti e risorse in dotazione della regione”.

Sindacati e Rsu mantengono comunque lo stato di agitazione ed effettueranno un’assemblea informativa con le lavoratrici e i lavoratori. Inoltre verrà richiesto un incontro al sindaco di Città di Castello Luca Secondi.