Firmato ad Assisi il Patto regionale per la lettura - Tuttoggi

In Umbria gli Stati generali dei Patti per promuovere i libri come strumento per crescere insieme

Riconoscere l’importanza del libro e della lettura per lo sviluppo dell’individuo e della società. È questo l’intento del “Patto regionale per la lettura” promosso dalla Regione Umbria e di durata triennale nell’ambito degli “Stati generali dei Patti per la lettura”, convocati dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, sottoscritto ad Assisi da e tra alcune importanti realtà istituzionali nel quadro di una giornata ricca di eventi e iniziative per grandi e piccoli.

“Abbiamo scelto Assisi come sede di questo evento perché è un luogo simbolo di pace, di superamento delle differenze e dei conflitti, e la funzione del Patto per la lettura di una città si sposa perfettamente con questa idea: un patto come modo per trovare una nuova intesa e crescere insieme“, ha spiegato Nicola Genga del Centro per il libro e la lettura.