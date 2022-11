Fioretto maschile, medaglia d’argento per Alessio Foconi a Bonn

L'atleta di Terni conquistato la medaglia d’argento nella prima prova di coppa del mondo di Fioretto Maschile che si è svolta in Germania

Grande partenza nel 2022/23 per Alessio Foconi. L’atleta nato a Roma ma ternano a tutti gli effetti ha conquistato la medaglia d’argento nella prima prova di coppa del mondo di Fioretto Maschile che si è svolta a Bonn in Germania. Per il rappresentante dell’Aeronautica Militare, che si allena presso il Circolo della Scherma Terni con il maestro Filippo Romagnoli, una grande prova che lo ha visto uscire sconfitto nell’atto conclusivo con il giapponese Matsuyama per 15-11.

L’azzurro dell’Aeronautica Militare, numero 3 del ranking mondiale, ha affrontato una gara in crescendo che è partita nei 64 col successo 15-12 sul portacolori di Hong Kong Chin Yu Leung. Il turno dei 32 è stato da brividi per il ternano, che è riuscito a superare il francese Alexandre Sido soltanto all’ultima stoccata per 15-14, mentre nell’assalto successivo ha battuto l’altro transalpino Rafael Savin 15-12.