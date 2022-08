Finanziamenti a famiglie numerose, aperta procedura a Orvieto - Tuttoggi

Finanziamenti per famiglie numerose, c'è tempo fino al 5 settembre. Ecco i requisiti per accedere al fondo e la soglia dell'ISEE

L’Ufficio di Cittadinanza della Zona Sociale n. 12 rende noto che dal 5 agosto scorso su tutti i siti web dei Comuni che ne fanno parte, verrà pubblicato l’avviso per l’accesso a contributi concessi alle famiglie numerose con almeno quattro figli.

Finanziamento da oltre 8mila euro

L’avviso che resterà in vigore per 30 giorni viene emanato ai sensi del regolamento regionale n. 8 del 11 novembre 2020 recante “norme regolamentari per il sostegno economico alle famiglie numerose in attuazione dell’art. 300 bis della legge regionale 9 aprile 2015 n. 11” e consta di un finanziamento che per la Zona Sociale n. 12 è pari a 8.460,05 Euro. Tale misura viene confermata anche nell’annualità 2022, dopo le due precedenti emissioni: quella del 2020 in cui hanno ricevuto al contributo 16 famiglie e quella del 2021 quando ne hanno beneficiato 17 nuclei residenti nel territorio. L’intervento si inserisce nell’ambito delle azioni per il riconoscimento del ruolo delle famiglie numerose ed è finalizzato, attraverso l’attribuzione di un beneficio economico, a sostenere il loro maggiore carico di cura ed educativo-formativo, promuovendo la partecipazione attiva delle famiglie alla vita culturale e sociale della comunità locale.