Film e fiction a Spoleto, si cercano comparse - Tuttoggi.info

Tornano in città le riprese di Don Matteo e intanto si cercano comparse per la produzione cinematografica "Giulietta è Romeo"

Spoleto sede di due produzioni cinematografiche diverse e scatta la ricerca per comparse e non solo. Partiranno infatti la prossima settimana le riprese anche in città per la 14esima stagione di “Don Matteo” (la prima interamente senza Terence Hill, che nella precedente ha passato il testimone a Raoul Bova) e la produzione è alla ricerca di location, mezzi e comparse. Delle ultime ore la ricerca attraverso i social network di uno specifico veicolo da parte della Lux Vide necessario ad alcune scene. Mentre per altre necessità solitamente la casa di produzione si affida ai referenti locali.

Ma intanto Spoleto è pronta ad ospitare anche un altro film, “Giulietta è Romeo” ed è stato avviato il casting per le comparse.

La produzione Indiana Production sta infatti cercando a Spoleto e zone limitrofi uomini e donne, di età compresa dai 30 ai 60 anni e disponibili a girare per una o più giornate nell’ultima settimana di ottobre, per un importante progetto cinematografico dal titolo “Romeo è Giulietta” per la regia di Giovanni Veronesi.

Tutte le candidature vanno inviate a casting.spoleto.cinecasting@gmail.com scrivendo nell’oggetto “SPOLETO”, allegando una propria foto primo piano e figura intera su sfondo chiaro, fatta poco prima di inviare l’email, scrivendo età, altezza, taglia giacca/pantalone, scarpe e un recapito telefonico. Solo le candidature idonee saranno ricontattate dallo staff. Sono esclusi dai casting dipendenti della pubblica amministrazione e pensionati quota 100/101.

Per la parte che si girerà a Spoleto, la produzione si sta avvalendo del supporto tecnico e logistico di Umbria Film Commission.