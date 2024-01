Fidanzati 'spacciatori' denunciati dai Carabinieri di Orvieto - Tuttoggi.info

Coppia di fidanzati sorpresi vicino alle scuole di Ciconia con hashish. In casa avevano altra droga in casa, nascosta in un vaso

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Orvieto nei pressi degli istituti scolastici del comprensorio per la prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti.

Nel primo pomeriggio di ieri, 16 gennaio, i militari dell’Aliquota Operativa del Norm, nei pressi del polo scolastico di Ciconia, hanno notato una coppietta aggirarsi con fare sospetto: fermati ed indentificati, i due giovani sono stati trovati in possesso di una dose di hashish del peso di 1 grammo circa. La successiva perquisizione domiciliare ha poi consentito agli operanti di rinvenire ulteriori 24 grammi di sostanza stupefacente dello stesso tipo, ben occultati all’interno di un vaso contenente una finta pianta di girasole, oltre ad un bilancino di precisione ed a materiale utile per il confezionamento delle dosi.

Per i due, un tunisino 20enne e la fidanzata italiana 21enne, già noti alle Forze dell’Ordine, è così scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura di Terni per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in concorso.