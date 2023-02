Ficulle, riapre la biblioteca comunale - Tuttoggi

“Le aperture – riferisce Barbini – saranno garantite tre mattine e un pomeriggio a settimana, per un totale di 11 ore. Per ora saranno due i locali a disposizione, quello adibito al prestito e quello adibito a sala lettura, prenotabile anche come locale per piccoli lavori di gruppo”.

Barbini: “Le sfide non sono finite”

“Grazie ad una serie di sinergie progettuali attivate dal Comune abbiamo potuto far ripartite la biblioteca”, dichiara il vicesindaco Barbini. “La disponibilità di una Wi-Fi, ottenuta con il progetto ‘Wi-Fi for EU’, e una serie di libri di ultima pubblicazione acquistati dal Comune grazie ai fondi regionali dedicati consentono di ripartire con un servizio importante per la comunità”.

“Le sfide, però, non sono finite: un’altra sala attende di essere allestita. Intanto ci godiamo questo traguardo sperando nel maggior numero di accessi e ringraziando tutti coloro che si sono adoperati per rendere possibile questa riapertura”.