Fiamenga, la “Sacra rappresentazione” compie mezzo secolo

La frazione folignate di Fiamenga si prepara all'atmosfera biblica della Sacra rappresentazione che compie 50 anni.

La Sacra rappresentazione della Passione di Cristo di Fiamenga compie 50 anni. L’appuntamento, previsto venerdì alle 21 nella frazione folignate, è nato infatti nel 1974 quando fu messo in scena ad opera del Gruppo sacre rappresentazioni di Fiamenga di Foligno, nato all’ nterno della parrocchia della frazione ad integrazione della tradizionale antichissima Processione del Cristo Morto del Venerdì Santo che risale alla seconda metà dell’ ottocento, uno delle più antiche dell’ Umbria. La Via Crucis rinnovata e arricchita dalla Sacra Rappresentazione si è sempre svolta fino ad oggi all’ interno della Parrocchia di S. Giovanni Evangelista in Fiamenga, attualmente inserita nella più ampia Unità Pastorale Giovanni Paolo II.

Le rappresentazioni con la Processione

Da allora si sono susseguiti, con pochissime interruzioni dovute al maltempo, 50 anni di rappresentazioni accanto alla Processione Del Cristo morto sfidando le difficoltà delle prove all’aperto. E’ un vero e proprio un teatro di di piazza con sempre circa 300 persone tra attori e comparse della Sacra Rappresentazione e figuranti della Via Crucis. Una realtà di ricerca storico-biblica, di aggregazione, di testimonianza di fede e di arte significativa nel territorio folignate.

La crescita

Negli anni sono state effettuate anche alcune edizioni speciali con spettacoli aggiunti, in particolare l’anno del Giubileo del 2000 con la rappresentazione svolta anche a Roma e a Foligno. La manifestazione è cresciuta sempre più dotandosi di un apparato tecnico importante e di costumi e scenografie di grande valore artistico e di un nutrito archivio di testi frutto degli studi effettuati con la consulenza biblica dei vari parroci.

“Oh incomprensibile amore”

Quest’anno il dramma sacro dal titolo “Oh incomprensibile Amore” , si sviluppa in 10 quadri e porta in scena anche il personaggio della Santa folignate, la Beata Angela da Foligno.

Venerd’ 29 marzo nella frazione di Fiamenga, come sempre, si svolgerà la tradizionale e suggestiva Via crucis e verrà proposta la Rappresentazione nella totalità dei suoi quadri.

Tutte le persone che partecipano e organizzano sono assolutamente volontari

La regia della Sacra Rappresentazione è da 50 anni,senza interruzioni, di Francesco Fratini,

Aiuto Regia: Mazzoni Rita, Lazzari Simona, Ottaviani Rachele, Brunetti Agnese, Mazzoni Francesca, Mosconi Patrizia

Nel ruolo di Gesù è interpretatonegli ultimi 10 anni da Luigi Ciancaleoni.

Altre 20 persone circa del Gruppo Sacre Rappresentazioni collaborano tra lo staff tecnico e organizzativo (costumisti, addetti alle scenografie, all’ audio , alle musiche, alle luc, al supporto organizzativo)