Fiaccola di San Benedetto vola a Praga, il 17 febbraio accensione nella basilica ricostruita - Tuttoggi.info

Il 7 febbraio la Fiaccola benedettina in udienza dal Papa, poi il viaggio delle delegazioni in Repubblica Ceca

Sarà la Repubblica Ceca ed in particolare la città di Praga ad ospitare quest’anno il pellegrinaggio della Fiaccola di San Benedetto “Pro pace et Europa una”. Il programma delle celebrazioni benedettine 2024 è stato illustrato questa mattina a Roma, presso la Sala delle Bandiere nella Sede del Parlamento Europeo in Italia, dal vicesindaco reggente di Norcia Giuliano Boccanera e dai sindaci di Subiaco e Cassino, Domenico Petrini ed Enzo Salera.

La Fiaccola benedettina sarà benedetta come di consueto da Papa Francesco: l’incontro con le delegazioni delle tre città è previsto per mercoledì prossimo, 7 febbraio. Sabato 17 febbraio, invece, ci sarà l’accensione ufficiale a Norcia, come di consueto, ma con un’importante novità: tornerà infatti ad essere all’interno della basilica di San Benedetto restaurata (anche se tuttora area di cantiere), che già il 30 ottobre scorso ha ospitato la celebrazione a 7 anni dal sisma che l’aveva distrutta.

Lo ha annunciato il vicesindaco nursino Boccanera, che ha ricordato come dopo il terremoto la Fiaccola sia stata sempre accesa sotto le macerie della basilica, simbolo del terremoto del 2016 dopo il suo crollo, mentre quest’anno lo sarà all’interno della chiesa restaurata. Un evento che è “anche un simbolo di efficienza dei lavori dei soggetti protagonisti della ricostruzione della basilica”. “Oggi, dopo 7 anni, – ha osservato il vicesindaco facente funzione – abbiamo la basilica finita, mancano giusto gli arredi e gli impianti, e questo per noi è qualcosa di straordinario”.

Quanto al viaggio della Fiaccola simbolo di pace e di unità in Repubblica Ceca, Boccanera ha ricordato che si tratta di “un momento religioso importante ma anche di promozione del territorio, delle nostre aziende, i nostri prodotti, le nostre tradizioni, la nostra identità”.

Quest’anno, inoltre, ricade un importante ricorrenza, come ha evidenziato il sindaco i Subiaco: sono infatti 60 anni dalla proclamazione di San Benedetto quale patrono principale d’Europa.

Dopo l’accensione a Norcia della luce benedettina, le delegazioni partiranno il 19 febbraio alla volta della Repubblica Ceca – con iniziative promosse insieme all’Ambasciata d’Italia a Praga ed alla Camera di commercio – fino al 22. Le celebrazioni benedettine proseguiranno il 9 marzo con l’arrivo della Fiaccola al Sacro Speco di Subiaco e poi il 17 marzo a Cassino e Montecassino. L’indomani, i tedofori a piedi percorreranno il cammino di San Benedetto fino ad arrivare a Norcia il 20 marzo, in vista delle celebrazioni il giorno successivo del transito del patrono d’Europa.