Festival medicina tradizionale, ambasciatrice Malhotra apre evento

Foligno capitale dell’ayurveda

Parole di apprezzamento per l’iniziativa dall’Ambasciatrice: “L’India ha una ricca storia di medicina tradizionale che diventa una scienza olistica della vita. L’Ayurveda è, per esempio, uno dei sistemi più antichi al mondo, riconosciuto dall’Organizzazione mondiale della sanità, e che si è aperto anche a nuove geografie. In India è stato aperto il primo Centro di medicina tradizionale e considera questa partnership un servizio per tutto il mondo. Dopo la pandemia – ha continuato l’Ambasciatrice – il mondo è alla ricerca di una nuova dimensione. L’India, dal 2016, celebra il 23 ottobre la Giornata dell’Ayurveda, per promuovere questo approccio all’interno del sistema sanitario. Sarei lieta se, dall’anno prossimo, anche qui a Foligno organizzerete eventi presso la vostra Università”. Sottolineando l’impegno del Governo indiano sulla diffusione dell’Ayurveda, l’Ambasciatrice ha ricordato come i corsi e il Centro di medicina tradizionale siano aperti anche a studenti provenienti dall’estero. Ricordata anche l’imminente partecipazione del professor Domenico Delfino, ideatore del Festival di Medicina tradizionale, ad un congresso proprio in India.

Il ruolo della città

Il professor Talesa ha ricordato l’integrazione tra sistemi convenzionali e tradizionali di medicina. “La salute dell’uomo non è solo non avere malattie e la cultura e le tradizioni sono fondamentali e iniziative come il Festival sono fondamentali per avviare la diffusione di queste conoscenze”, ha detto Stefano Brancorsini. “La crescita culturale ci permette di superare le differenze – ha detto Fantauzzi – e l’unica arma vera contro la guerra è proprio la crescita culturae tra i popoli. Importante essere qui a Foligno, che è diventato un punto di riferimento culturale del Paese”. La direttrice Bianchi ha invitato gli studenti ad acquisire da queste iniziative l’approccio futuro con il paziente in corsia. Sulla stessa linea Magrini.

Il Festival è patrocinato dall’Ambasciata indiana in Italia, dalla Regione Umbria, dalla Provincia di Perugia, dal Comune di Foligno, dall’Università degli Studi di Perugia, da Usl Umbria 2 e dal Centro studi “Città di Foligno”.

Dopo il taglio del nastro la conferenza del professor Domenico Delfino dal titolo “Il Vietnam e la sua medicina”. Nel pomeriggio si aprirà anche la seconda location, a Palazzo Candiotti, per i workshop.