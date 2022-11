Festival medicina tradizionale, ci sarà l'ambasciatrice dell'India

La diplomatica sarà ospite sabato 26 novembre

È previsto per sabato 26 novembre alle 10 a Palazzo Trinci il taglio del nastro della quinta edizione del “Festival di medicina tradizionale”, in programma dal 25 al 27 novembre. Un appuntamento, ormai tradizionale, che quest’anno va ben oltre i confini italiani. Ospite dell’inaugurazione, infatti, anche l’ambasciatrice dell’India in Italia Neena Malhotra. L’evento ha il patrocinio, dell’Ambasciata indiana in Italia, della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, del Comune di Foligno, dell’Università degli Studi di Perugia, di Usl Umbria 2 e del Centro studi “Città di Foligno”.

Il nuovo direttore scientifico

L’edizione 2022 è anche quella che vede, per il primo anno, il ruolo di direttore scientifico del Festival della professoressa Emira Maria Ayroldi, presidente del corso di Laurea in Infermieristica della sede di Foligno del Dipartimento di Medicina dell’Università di Perugia. “Un orgoglio e una importante responsabilità – ha spiegato la professoressa Ayroldi – che cercherò di portare avanti al meglio per un appuntamento che, di anno in anno, si è arricchito attirando interlocutori di chiara fama”.