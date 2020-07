Al via la XIII edizione del Festival Federico Cesi Musica Urbis

Il Festival Federico Cesi Musica Urbis 2020 inaugura lunedì 27 luglio nella raffinata cornice del Belvedere di Villa Fabri di Trevi

con una serata dedicata al grande genio felliniano ed alle visioni tormentate del suo Libro del Sogni esaltate dalla musica di Nino Rota.

Cinema e jazz protagonisti

La XIII edizione vede protagonista non solo la musica classica, ma anche il cinema, il jazz, i ritmi brasiliani e la musica sacra; tra i protagonisti ci saranno, oltre ad ospiti stranieri, le prime parti delle Istituzioni più prestigiose italiane come l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Il Teatro Carlo Felice di Genova, l’Orchestra RAI di Torino, la Cappella Musicale Sistina di Roma.

Anche mostre e conferenze

Come sempre la manifestazione è legata al territorio che la ospita e propone degustazioni e momenti di convivialità con la serie MUSIC&WINE

Oltre 50 eventi animeranno l’estate umbra di cui la metà ad ingresso gratuito: non solo concerti ma anche mostre, conferenze e la possibilità di visitare, grazie al festival, luoghi insoliti e di raro accesso per una vista mozzafiato dell’Umbria: Arte nell’Arte.

Concerto per raccogliere fondi per l’oratorio di Acquasparta

Al Festival anche solidarietà per il territorio: il concerto del 31 luglio sarà dedicato ad una raccolta fondi per l’Oratorio di Acquasparta, centro pulsante della comunità nella Diocesi di Orvieto-Todi da cui la manifestazione ha mosso i primi passi. Tutti gli eventi saranno accessibili su prenotazione nel rispetto delle normative Covid-19Si allegano il comunicato stampa della manifestazione, la locandina e la brochure generale.