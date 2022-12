Festival di Spoleto, riapre percorso espositivo “Sulle tracce di Gian Carlo Menotti”

Dall’8 dicembre sarà possibile visitare gratuitamente la mostra in via Saffi e il centro di documentazione a Casa Menotti. Grande attesa giovedì 29 dicembre per il concerto di Neri Marcorè

Continuano le iniziative del Festival dei Due Mondi per la città e per i turisti in occasione delle festività natalizie con la riapertura, dall’8 dicembre all’8 gennaio, del percorso espositivo Sulle tracce di Gian Carlo Menotti, che include la mostra Gli anni Menotti 1958-1998 al palazzo ex Monte di Pietà di via Saffi e il Centro di documentazione di Casa Menotti.

L’ingresso è libero, maggiori informazioni su giorni e orari di apertura sono disponibili su www.festivaldispoleto.com. La riapertura del percorso espositivo durante l’inverno permette a pubblico, turisti e visitatori della città di conoscere e apprezzare l’immenso patrimonio di costumi di scena, fotografie, documenti e filmati che la Fondazione Festival dei Due Mondi si è impegnata a recuperare e valorizzare negli ultimi due anni.