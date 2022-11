Festival di medicina tradizionale, c'è anche lo yoga del sorriso

Presentazione con il direttore scientifico Ayroldi

Quinta edizione piena di sorprese per il “Festival di Medicina tradizionale – medicina come ponte tra le culture”, che anche quest’anno punta a riempire Palazzo Candiotti e Palazzo Trinci di curiosi, esperti, appassionati ma anche scettici, con l’obiettivo di far conoscere nuove discipline. Venerdì 25 l’anteprima, dedicata agli studenti, e sabato 26 il taglio del nastro ufficiale, con la presenza e l’intervento dell’Ambasciatrice indiana in Italia Neena Malhotra. L’evento si concluderà domenica 27 novembre. Il dettaglio del programma è stato presentata in conferenza stampa, presso la Sala Pio La Torre del Comune di Foligno. Sono intervenuti il direttore scientifico del Festival, la professoressa Emira Maria Ayroldi, preside del corso di Laurea in Infermieristica di Foligno, Luca Bellagamba dello staff universitario, Cristiana Mariani, organizzatrice di eventi e l’assessore alla Cultura del Comune di Foligno, Decio Barili. L’evento ha il patrocinio, dell’Ambasciata indiana in Italia, della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, del Comune di Foligno, dell’Università degli Studi di Perugia, di Usl Umbria 2 e del Centro studi “Città di Foligno”.

“Pratiche e discipline locali diventate patrimonio dell’umanità”

“Intorno alla medicina tradizionale – ha detto la professoressa Ayroldi – c’è attenzione e curiosità, dovuta al fatto che spesso tutti noi abbiamo l’esigenza di curarci in maniera diversa. Tale attenzione e importanza sono riconosciuti dal fatto che l’Italia ha anche legiferato in merito: un farmaco fitoterapico ha, per esempio, un percorso facilitato in termini di registrazione. Realtà come ginseng e ipericum sono capaci di coinvolgere tutto il mondo. Tante pratiche specifiche di un territorio, come l’agopuntura per la Cina, sono diventate patrimonio dell’umanità. Ecco dunque che il nostro Festival vuole avvicinare tutte le culture”.