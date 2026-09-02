Festival delle arti del Medioevo a Narni. 4 giorni immersi nelle atmosfere di Boccaccio - Tuttoggi.info

La sesta edizione del Festival, dal 3 al 6 settembre a Narni ha il titolo “Il mondo di Boccaccio”. Incontri, spettacoli e presentazioni letterarie. Il tema scelto per il 2026, “Giovanni Boccaccio. La storia, le storie: tra letteratura e verosimiglianza”, celebra i 650 anni dalla morte di Giovanni Boccaccio. L’edizione sarà inoltre dedicata a San Giovenale, patrono della città, nel 1650esimo anniversario della sua morte, sottolineando il profondo legame tra identità locale e tradizione storica.

L’iniziativa si inserisce nel solco della Corsa all’Anello e rafforza l’offerta culturale con un approfondimento dedicato ai rievocatori.

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