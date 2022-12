Festival dei Due Mondi, a Roma il brindisi per i Mecenati - Tuttoggi

“Il lavoro svolto dai Mecenati, oltre a testimoniare l’amore e l’attaccamento alla città di Spoleto e al Festival dei Due Mondi, – ha detto il sindaco Sisti – rappresenta un sostegno ed un contributo di grande valore perché restituisce pienamente il senso dello spirito filantropico che ispira tutto ciò. Un sostegno che si rinnova anno dopo anno, che cresce sotto l’aspetto delle adesioni, che aiuta la direttrice Monique Veaute e tutti noi a migliorare, ad allargare gli orizzonti e a rendere sempre più vivi questi 65 anni di storia culturale e artistica luminosa e illuminante”.

“È sempre emozionante per me – ha sottolineato invece Monique Veaute – condividere idee e progetti per il Festival con le persone che lo sostengono. L’affetto, la passione e la vicinanza che il gruppo di Mecenati dimostra ogni anno è uno stimolo a fare sempre di più per la città e il suo Festival”.

“Il progetto Mecenati – ha ricordato Paola Macchi – non è solo una forma di sostegno economico ma un modello di compartecipazione all’attività creativa. Il coinvolgimento di sempre nuove persone, vicine al Festival per gusto e sensibilità artistica, è terreno fertile di dialogo e confronto per realizzare obbiettivi sempre più ambiziosi”. E ancora Maria Teresa Venturini Fendi: “Amicizia, partecipazione, sostegno, disponibilità, interesse, stima, di tutto questo ma soprattutto della loro affettuosa presenza, desidero ringraziare i Mecenati, preziosi compagni nel bellissimo cammino che sta percorrendo il nostro Festival”.