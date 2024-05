30 anni dalla morte di Mario Quintana: incontro alla Stranieri di Perugia dedicato al poeta brasiliano - Tuttoggi.info

Si intitola “Non so ballare. Il mio modo di ballare è la poesia” l’incontro per ricordare il poeta brasiliano gaùcho Mario de Miranda Quintana a trent’anni dalla morte. L’appuntamento è giovedì 16 maggio 2024, alle ore 17.30, presso l’Aula Magna dell’Università per Stranieri di Perugia. Mario Quintana (1906-1994) è fra i più rilevanti poeti brasiliani che ha saputo imporsi all’attenzione internazionale. Ha goduto ampiamente del favore della critica ufficiale in patria conquistando numerosi riconoscimenti. Di sé ha detto: «Ho sempre pensato che ogni tipo di confessione che non sia trasfigurata dall’arte sia indecente. La mia vita è nelle mie poesie, io sono le mie poesie, non ho mai scritto, nemmeno una virgola, che non fosse una confessione».

L’incontro è organizzato dall’Università per Stranieri di Perugia in collaborazione con la casa editrice Graphe.it edizioni di Roberto Russo, che ha pubblicato tre traduzioni in italiano delle poesie di Mario Quintana, e con la libreria Mannaggia di Perugia. Dopo il saluto del Magnifico Rettore prof. Valerio De Cesaris, ci sarà un dialogo tra la poetessa Anna Maria Farabbi e il traduttore Natale Fioretto, docente all’Università per Stranieri. La lettura di alcuni poesie di Quintana sono affidate all’attore Luigi Diberti.



Il poeta Mario Quintana

Il poeta Mario Quintana è conosciuto in patria come il poeta delle cose semplici, grazie ai suoi versi giocosi, fantasiosi ma sempre profondissimi. Tratto distintivo dei suoi testi poetici sono la brevità e la compattezza dei versi che ben rappresentano l’attimo, breve, leggero e apparentemente privo di emotività, e in ultima analisi la vita stessa. Scriveva Mario Quintana: “La poesia/ è la bottiglia/ di un naufrago/ che gioca con il mare./ Chi la trova/ salva se stesso…”.

Poeta fortemente immaginifico, Quintana persegue l’ideale di un linguaggio trasparente, sintesi perfetta fra chiarezza e sorpresa.

Le tre traduzioni curate dalla Graphe.it edizioni di Perugia sono la raccolta “Il colore dell’invisibile”, un momento tra i più felici dell’intero percorso poetico di Quintana, “L’apprendista stregone”, che conquista il lettore con la sua sensibilità insieme delicata e dirompente, enigmatica e fantasiosa, e un’antologia dal titolo “Per vivere con poesia” con pensieri, aforismi e poesie. La versione italiana di tutte e tre le opere è di Natale Fioretto con testo portoghese a fronte.

Per informazioni: tel. 075 8311571

