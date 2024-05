Assistenza Fioretti il clima giusto a casa tua tutto l’anno con la "Promozione Fioretti" - Tuttoggi.info

Immaginate un mondo in cui il caldo abbraccia la vostra casa d’inverno e la freschezza vi accoglie nelle torride giornate estive. Un mondo in cui l’efficienza energetica è più di una parola d’ordine, ma una realtà tangibile. Questo mondo esiste, e si chiama “Promozione Fioretti”.

La caldaia a condensazione Fioretti è come un abbraccio caloroso in una fredda notte d’inverno. Con la sua tecnologia avanzata, offre un rendimento superiore al 95-98%. Immaginate di non sprecare energia, di ridurre i costi e di godere di un comfort costante. La vostra casa sarà un rifugio accogliente e l’ufficio un luogo di produttività senza brividi.

La “promozione Fioretti” è come un tesoro nascosto. Attualmente, potrete beneficiare di incentivi per il recupero del 50% sia sulla caldaia che sul condizionatore. È un’opportunità che non potete lasciarvi sfuggire. Il risparmio non è solo monetario, ma anche energetico. È un investimento nel futuro e nel benessere della vostra famiglia.

Con soli 60 euro al mese per 24 mesi, potrete portare a casa sia la caldaia che il condizionatore. Meno di quanto spendereste per una colazione al bar ogni giorno! È un prezzo irrisorio per il comfort che otterrete. E il comfort non ha prezzo.

Provate a chiudere gli occhi e sentire la sensazione di entrare in un ambiente piacevolmente climatizzato dopo una giornata calda. Il condizionatore Fioretti, dotato di Wi-Fi integrata, è come una brezza fresca in una giornata afosa. Potrete accenderlo da remoto, prima di rientrare a casa, e trovare un ambiente piacevolmente climatizzato. È come un abbraccio fresco dopo una lunga giornata.

Ma c’è di più. La ditta Assistenza Fioretti non è solo un’azienda, ma un compagno di viaggio. Quando acquistate un prodotto Fioretti, non vi sentirete mai soli. Se qualcosa non funziona, se avrete dubbi o necessità, la ditta Fioretti è sempre con voi. L’assistenza post-vendita è una priorità. L’assistenza continua e il lavoro certosino sulle esigenze del cliente contraddistinguono la ditta Fioretti, rendendola una delle prime sul mercato territoriale.

“Se qualcosa non funziona, il cliente non sarà mai da solo,” così la titolare Alessandra parla dell’efficienza del suo team. Questo è il motto della ditta Fioretti.

“I tecnici sono pronti a intervenire e risolvere qualsiasi problema. La soddisfazione del cliente è la nostra priorità, e ci impegniamo a seguirli fino a quando non saranno completamente soddisfatti. Non crediamo in soluzioni standard, come quelle che in genere fanno nei centri commerciali. Ogni cliente è unico perchè valutiamo attentamente le dimensioni dell’ambiente, l’esposizione al sole e altre variabili per consigliare la soluzione migliore. Se necessario, modifichiamo l’offerta per garantire il massimo comfort”, così descrive Alessandra Fioretti l’efficienza del proprio team nel dare assistenza al cliente. E poi prosegue: “La collaborazione con idraulici locali è un grande vantaggio. I clienti possono scegliere se far installare i prodotti da noi o dal proprio idraulico di fiducia. Questa flessibilità è apprezzata e offre una soluzione su misura per le esigenze di ciascun cliente”!

L’offerta della ditta Fioretti va oltre la semplice vendita di prodotti. Offrire un servizio completo che include il sopralluogo, il preventivo e la gestione di tutte le parti burocratiche. Questo semplifica la vita dei clienti e li libera da preoccupazioni.

Questo livello di personalizzazione è fondamentale per garantire che i prodotti soddisfino appieno le esigenze dei clienti.

“Il sopralluogo gratuito e personalizzato è parte integrante del nostro servizio. Non vogliamo che il cliente debba odiare il prodotto perché non adatto alle sue necessità” prosegue fiera. “Il fatto che siamo noi ad occuparci della parte burocratica e delle dichiarazioni di conformità, semplifica notevolmente la vita dei clienti. Non devono preoccuparsi di nulla, tranne che di effettuare il pagamento,” conclude Alessandra soddisfatta.

La forza della ditta Fioretti non è solo quella di vendere prodotti di alta qualità, ma offrire anche un servizio completo che garantisce la tranquillità del cliente, anche attraverso una comunicazione proattiva.

“Noi ci preoccupiamo di inviare un messaggio quando scade il controllo. Questo servizio è un tocco di attenzione che fa la differenza. Il cliente sa che può contare su di noi per mantenere il prodotto in ottime condizioni,” afferma soddisfatta Alessandra.

Fiducia e Tranquillità, questo il messaggio che la ditta Fioretti vuole far passare. Affidarsi a loro significa non avere brutte sorprese. Questa fiducia è preziosa per i clienti che li fa sentire al sicuro nel loro investimento.

Come un sarto cuce un abito su misura, così la ditta Fioretti non lascia nulla al caso. Per questo, quando scegliete la ditta Fioretti, non state solo comprando un prodotto, state entrando in una famiglia. Una famiglia che si preoccupa di voi, che vi segue passo dopo passo.

“Ciò che vogliamo è che i nostri clienti imparino ad amare il prodotto. Vogliamo che si sentino al sicuro, che possano dire: ‘Fioretti è la mia scelta’” conclude Alessandra.

Ma non è tutto. La tecnologia all’avanguardia delle caldaie Fioretti le rende adatte per appartamenti fino a un centinaio di metri quadri. Il design elegante si adatta a ogni ambiente, e il display fornisce informazioni chiare. Inoltre, la tecnologia a condensazione permette di recuperare parte dei fumi di combustione, riducendo i consumi e aumentando l’efficienza.

“Le nostre caldaie sono estremamente tecnologiche. Il display fornisce informazioni chiare, e i codici di errore aiutano a individuare rapidamente il problema. Non ci accontentiamo del minimo: vogliamo offrire il meglio”, afferma Alessandra.

Quindi, non aspettate. La promozione Fioretti è un’opportunità da cogliere al volo. Il benessere e il risparmio vi aspettano. Entrate nel mondo Fioretti e scoprite cosa significa davvero vivere con comfort ed efficienza.

E’ davvero un’opportunità da non perdere! Fino al 31 maggio, potrete approfittare di un’offerta che vi garantirà benessere e risparmio sia in estate che in inverno. L’offerta si riferisce solo al prodotto esclusa l’istallazione, il cui preventivo verrà sottoposto all’attenzione del cliente dopo una certosina analisi di tutte le varianti di vantaggi e opportunità.

Quindi, se state cercando una soluzione per il vostro comfort piacevole e accogliente e risparmio energetico, affrettatevi a chiedere un sopralluogo alla ditta Assistenza Fioretti.