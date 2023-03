Festa di scienza, successo per le iniziative con la montagna

Prossimo evento a Rasiglia

La conferenza, introdotta da Chiara Girolami, geologa originaria di Pale, ha infatti spiegato le cause che hanno determinato l’insorgere di un clima tropicale e quelle che ne hanno determinato il cambiamento.L’incontro che ha visto ospite la professoressa Cirilli è stato – come detto – il secondo appuntamento di quelli previsti nel programma di anticipazione della XII “Festa di Scienza e di Filosofia – Virtute e Canoscenza” con lo scopo di valorizzare le frazioni montane di Foligno. Il prossimo evento è in programma per sabato 4 marzo, alle 17.30, nel Santuario Madonna delle Grazie di Rasiglia. Relatore sarà per l’occasione Natalino Valentini, docente all’Ise di Venezia e all’Università degli Studi di Urbino, e avrà per titolo “Custodire la bellezza: arte, filosofia e teologia. Un confronto sull’arte cristiana tra Oriente ed Occidente”. L’evento sarà introdotto da Maurizio Renzini, presidente del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno. Il programma delle anticipazioni è realizzato con la collaborazione del Comune di Foligno, della Curia vescovile di Foligno, della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, dell’Associazione “Valle del Menotre – Sviluppo e Promozione,dell’Associazione della montagna, della Pro loco di Verchiano, dell’Istituto comprensivo Foligno 5, “Nicolò Alunno” di Belfiore, dell’Associazione sportiva Capodacqua e il contributo di Molino Luigi Tega, Fondazione Massimo Bartoli e Guesia Village Hotel.