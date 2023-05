Festa di Santa Rita, le suore di clausura in diretta social

Madre Priora: “È il modo in cui testimoniamo la nostra apertura e servizio al prossimo, secondo lo spirito della Festa”

Le suore di clausura in diretta social per il Rosario della Novena di Santa Rita. Fino al 20 maggio, dalle ore 11.50 alle 12.35, in occasione della Novena di Santa Rita da Cascia che anticipa la Festa, per la prima volta dal Coro, il luogo in cui pregano insieme o da sole, le monache agostiniane del monastero umbro aprono la clausura per recitare in diretta social il Rosario. Le claustrali si collegheranno sui canali Facebook, Instagram e Youtube del Monastero Santa Rita da Cascia.

“Aprire la clausura è il modo per testimoniare il servizio al mondo”

“Invitiamo tutti a partecipare al nostro Rosario– ha dichiarato Suor Maria Rosa Bernardinis, Madre Priora del monastero – Aprire la clausura, proprio dal Coro, che rappresenta l’anima della nostra comunità, il luogo in cui ci ritroviamo per pregare insieme, favorendo la comunione, è il modo in cui vogliamo testimoniare la nostra apertura e servizio al prossimo, secondo quello che è lo spirito della Festa di Santa Rita. Un evento non solo spirituale, ma anche solidale, nel segno della missione Quando la devozione è partecipazione”.

Il bracciale per i bimbi nigeriani

IL ROSARIO-BRACCIALE PER I BAMBINI NIGERIANI – Per chiunque vorrà essere più partecipe e solidale, sarà possibile seguire il Rosario in diretta, utilizzando il rosario – bracciale in madreperla e legno d’ulivo, che si può richiedere online. Sarà così possibile rendere concreta la carità ritiana e sostenere la Fondazione Santa Rita da Cascia nella ricostruzione dell’ospedale “St. Virgilius Memorial” di Namu, in Nigeria, fondato e gestito dalla Congregazione delle Sorelle di Nostra Signora di Fatima. Dal 2012 la Fondazione sostiene le opere di solidarietà del monastero e altri progetti benefici.

L’opera realizzata a Betlemme

Il prezioso oggetto è stato realizzato a Betlemme dal centro Piccirillo, gestito dai francescani della Custodia di Terra Santa, che offrono lavoro a famiglie povere altrimenti inoccupate, per cui è un modo per sostenere anche loro. È stato inoltre benedetto all’interno della Grotta della Natività. Per maggiori informazioni festadisantarita.org

Gli appuntamenti

La Novena di Santa Rita, che ogni anno precede la Festa, prevede dei percorsi quotidiani, che saranno animati dalle diverse comunità cristiane della Diocesi di Spoleto-Norcia, Terni e Rieti, a cui chiunque si può unire. Tra gli appuntamenti, alle ore 18.00, è prevista la Santa Messa, seguita dal passaggio accanto all’Urna di Santa Rita, dove è conservato il suo corpo, a cui si può partecipare anche in diretta sul canale Youtube Santa Rita da Cascia Agostiniana. Per saperne di più santaritadacascia.org